पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कितना दबाव है?
पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझता रहा है. विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, बढ़ती महंगाई, ऊंचा विदेशी कर्ज और कमजोर निवेश ने अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बनाया है. वर्ष 2023 में देश डिफॉल्ट के बेहद करीब पहुंच गया था, जिसके बाद IMF की मदद से हालात कुछ हद तक संभले. इसके बावजूद आर्थिक चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. सरकार को खर्च कम करना पड़ा, टैक्स बढ़ाने पड़े और कई कठिन आर्थिक फैसले लेने पड़े. ऐसे माहौल में अमेरिका से मिलने वाली किसी भी बड़ी वित्तीय सहायता को पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है.