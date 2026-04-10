Pakistan Share Borders With How Many Countries Disputes India And Afghanistan And Iran In War 8375376
पाकिस्तान की सीमा कितने देशों से लगती है? भारत- अफगानिस्तान से विवाद और जंग की राह में ईरान
Pakistan Iran border name: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच का वो दरवाजा है जिससे होकर सदियों का इतिहास गुजरा है? पाकिस्तान एक ट्रांजिट हब की तरह है, जो उत्तर में ऊंचे पहाड़ों, हिमालय और दक्षिण में खुले समंदर अरब सागर के बीच स्थित है. आइये जानते हैं कि इस देश की बाउंड्री कितने देशों से मिलती हैं...