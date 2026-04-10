क्षेत्रफल में कितना बड़ा है पाकिस्तान?

Pakistan ki sima kitne deshon se milti hai: पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है. यह भारत के कुल आकार का करीब एक-चौथाई हिस्सा है. हालांकि, पाकिस्तान अपनी खास लोकेशन के चलते से वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है.