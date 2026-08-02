बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बहा खून
रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा (KPK) और बलूचिस्तान प्रांत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं. ‘ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स’ के मुताबिक, पिछले साल पाकिस्तान के 74% आतंकी हमले और 67% मौतें इन्हीं दो सूबों में हुईं. वहीं, जुलाई 2026 में बलूचिस्तान के हालात सबसे ज्यादा बदतर रहे. यहां कुल मौतों का आंकड़ा जून (109) के मुकाबले 241% बढ़कर 372 हो गया. बलूचिस्तान में सुरक्षाकर्मियों की मौत में 933% का भारी उछाल आया है. जून में यहां सिर्फ 6 मौतें हुई थीं, जुलाई में 62 मौतें हुई हैं.