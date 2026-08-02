इतनी मौतों की वजह?

पाकिस्तान की इस दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह उसका अप्रोच है. पाकिस्तान में सालों से आतंकियों की फैक्ट्री खड़ी की है. उन्हें पाला पोसा है. फंडिंग की है. इंटरनेशनल फोरम में भले ही पाकिस्तान इस बात को नकारता हो, लेकिन इसके तमाम सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है. पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI ने 1990 में तालिबान को बनाया था. 2001 के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) अस्तित्व में आया. ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है. TTP के 3-5 हजार लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे हैं. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे (2021) के बाद से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे उग्रवादी गुटों को खुली छूट और आधुनिक हथियार मिल गए हैं. पाकिस्तान अब अफगानिस्तान और ईरान से सटे अपने ही बॉर्डर को सुरक्षित करने में नाकाम साबित हो रहा है.