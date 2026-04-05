पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहूकार

पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन चीन ने दिया है. हालांकि, चीन उससे अपना बकाया चुकाने को नहीं कह रहा. इसके इतर चीन ने पाकिस्तान को थोड़ी राहत देते हुए 3.4 अरब डॉलर के कर्ज को रोलओवर किया है. इसमें 2.1 अरब डॉलर का वो पैसा है, जो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में रखा गया है. इसमें चीन का 1.3 अरब डॉलर का एक अन्य कमर्शियल लोन है.