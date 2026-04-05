Pakistan Uae Loan Know This Country Borrowed From How Many Nations Pakistan Pe Kitne Deshon Ka Karz 8369264
पाकिस्तान कितने देशों से ले चुका है उधार? जानें पड़ोसी को सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश कौन
Pakistan debt crisis 2026: पाकिस्तान इस वक्त भीषण दबाव में है. अप्रैल महीने के शुरुआत में ही यूएई ने उससे अपना 3.5 अरब डॉलर लोन चुकाने को कहा है. समय-समय IMF भी लोन नहीं चुकाने पर पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाते रहता है. चीन ने उसे लोन लौटाने के कुछ और वक्त दिया है. आइये जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितने देशों से लोन ले रखा है...