Palace On Wheels To Run For First Time In 45 Years Train To Depart From Delhi For This State Know Route And Timings 8409935
45 साल में पहली बार मई में चलेगी पैलेस ऑन व्हील्स, दिल्ली से खुलेगी इस राज्य के लिए ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
Palace on Wheels Rajasthan luxury Journey: 45 साल के इतिहास में पहली बार पैलेस ऑन व्हील्स मई की गर्मी में अपनी शाही यात्रा पर निकल रही है. बता दें कि पैलेस ऑन व्हील्स, इस बार भारतीय रेलवे और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RTDC) की ज्वाइंट इनिसिएटिव से चलाई जा रही है.