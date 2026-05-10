45 साल में पहली बार

आमतौर पर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन गर्मियों में नहीं चलती, लेकिन 45 साल के इतिहास में पहली बार इसे मई के महीने में संचालित किया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, एक बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक ने इस पूरी ट्रेन को एक विशेष यात्रा के लिए बुक किया है.