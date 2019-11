2 / 16

Pamela Anderson एक कनाडाईअमेरिकी अभिनेत्री, मॉडल और एनीमल राइट एक्टिविस्ट हैं. पामेला ने शुरुआती दिनों से ही अपने लुक्स और पर्सनालिटी से पूरी दुनिया को अचंभित किया है. पामेला की पहचान Playboy मैगजीन से शुरू हुई और फिर कभी खत्म नहीं हुई. मैगजीन की कवर गर्ल बनी पामेला ने अपने हॉट अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खिंच लिया था. पामेला ने एक्टिंग की दुनिया में भी खूब नाम कमाया. अमेरिकन एक्शन ड्रामा टीवी सीरीज Baywatch में निभाए गए पामेला के किरदार को लोगों ने खूब सराहा. Raw Justice और Barb Wire जैसी फिल्मों से भी पामेला ने खूब तारीफें बटोरीं. एंडरसन पशु अधिकार आंदोलन के लिए एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं और उन्होंने वाणिज्यिक फर उद्योग की निंदा करने और पशु अधिकार संगठन People for the Ethical Treatment of Animals PETA के माध्यम से निंदा को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाया है. वहीं हॉलीवुड अभिनेत्री पामेला एंडरसन ने शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री Narendra Modi को पत्र लिखकर शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया. ‘बेवाच’ आइकन और ‘Big Boss’ की पूर्व अतिथि स्टार पामेला एंडरसन ने पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सभी सरकारी बैठकों, आयोजनों में केवल शाकाहारी भोजन परोसे जाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया.पामेला सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ में अपने अंदाज के लिए भी जानी पहचानी जाती है. पामेला अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड फोटोज डालती रहती हैं. यह है उनकी कुछ तस्वीरें जो उनकी जिंदगी और उनके हॉट लुक को बताने के लिए काफी है. ये सभी तस्वीरें पामेला की इंस्टाग्राम से ली गई हैं.