ढाई रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम पर रखा

रघुबीर ने कहा, पहले दिन हमने नाटक देखा और फिर वहीं बस स्टैंड पर सोए. सुबह उठे तो दोस्त के फूफाजी के घर गए. 3-4 दिन मेरा दोस्त मुझे छोड़के भाग गया. तो मैं ये नाटक कंपनी के मालिक, मदनलाल कपूर, के पास गया और बताया कि ऐसा ऐसा है, अब मैं क्या करूं. मैंने उससे कहा मैं गा सकता हूं और बदली तेरी नजर तो नजर बदल गए गाने के साथ ऑडिशन दिया, तो उन्हें 2.5 रुपये रोजना मैं मुझे रखलिया (पहले दिन, हमने एक थिएटर परफॉर्मेंस देखी और फिर बस स्टैंड पर सो गए. अगली सुबह, हम अपने दोस्त के चाचा के घर गए. इसलिए मैं थिएटर कंपनी के मालिक मदनलाल कपूर के पास गया और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया. पूछा अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैंने उन्हें बताया कि मैं गा सकती हूं और 'बदली तेरी नज़र तो नज़रे बदल गए' गाने पर ऑडिशन दिया. मुझे सुनने के बाद, उन्होंने मुझे ढाई रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम पर रख लिया.