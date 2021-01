1 / 10

Pankaj Tripathi Statement on Sexual Relationship पंकज त्रिपाठी Pankaj Tripathi ने यौन संबंधों को लेकर अपनी बात कही है. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक पंकज त्रिपाठी ने कहा कि शादी के बाद Sex After Marriage हो या पहले Sex Before Marriage . अगर कोई महिला सहमत नहीं है, तो उसके साथ यौन संबंध Sexual Relation बनाया जाना गलत है, फिर भी इस बात को महत्व नहीं दिया जाता है. और महिलाएं अक्सर इस मुद्दे पर चुप रहती हैं. और सहती रहती हैं.