कितनी है पप्पू यादव की कुल नेटवर्थ?

सांसद पप्पू यादव, जिनका आधिकारिक नाम राजेश रंजन है, ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दाखिल किए गए अपने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल घोषित संपत्ति लगभग 12.08 करोड़ रुपये बताई है. ये आंकड़ा उनकी चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों को मिलाकर तैयार किया गया है. चुनाव आयोग में जमा किए गए हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति में नकद राशि, बैंक खातों में जमा धन, वाहन, सोना, कृषि भूमि, व्यावसायिक जमीन और आवासीय संपत्ति शामिल हैं. चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, इसलिए इसे उनकी आधिकारिक घोषित संपत्ति माना जाता है. हाल ही में उनके आवास पर हुई जूता फेंकने की घटना के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी लोगों की चर्चा का विषय बन गई है.