Parineeti Chopra अपने Busy शेड्यूल से कुछ समय निकाल कर मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं. 31 वर्षीय एक्ट्रेस ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटोज़ में Parineeti Chopra समंदर की लहरों में लेटी हुईं नज़र आ रही हैं. काले रंग के स्विमिंग सूट और चश्मे में वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं. शेयर की हुई उनकी इस तस्वीर को कुछ ही घंटों में 7.5 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. Parineeti Chopra ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा A hammock in the middle of the ocean YESSS PLEASEEE इस बीच इश्कजादे की एक्ट्रेस Parineeti Chopra ने एन्जॉय करते हुए एक तस्वीर के कैप्शन में लिखा Give me some ocean and I am HAPPPYYY Almost my second home Maldives and diving Perfection Thank you, Parineeti Chopra ने साल की शुरुआत Postalm से की और उन्होंने अपने वेकेशन के पोस्टकार्ड साइज तस्वीरें शेयर कीं. बता दें कि Parineeti Chopra को आखिरी बार वर्ष 2019 में आई फ़िल्म जबरिया जोड़ी में अर्जुन कपूर के साथ कोएक्टर के रूप में देखा गया था. Parineeti Chopra के पास अभी साइना नेहवाल की बायोपिक, संदीप और पिंकी फरार, नेटफ्लिक्स की द गर्ल ऑन द ट्रेनैंड भुज द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्में हैं. उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत वर्ष 2011 में आई बॉलीवुड फ़िल्म लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल के साथ की थी. फोटो साभार इंस्टाग्राम