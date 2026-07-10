बैटरी और डेटा यूसेज
अगर आपका पार्टनर आपके सामने किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी वह ऐप बैकग्राउंड में चल रहा है, तो यह सेटिंग सच बता देगी. इसे चेक करने के लिए फोन की Settings में Battery या Battery Usage और Connection & Sharing > Data Usage में जाएं. यहां आपको दिख जाएगा कि पिछले 24 घंटों में किस ऐप ने सबसे ज्यादा बैटरी या इंटरनेट डेटा कंज्यूम किया है. अगर पार्टनर के मुताबिक वो Dating Apps या सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो ऐप्स बैटरी लिस्ट में टॉप पर हैं, तो दाल में कुछ काला है. (Photo Credit- Freepik)