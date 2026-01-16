कबीर बेदी और परवीन बॉबी

कबीर बेदी और परवीन बॉबी की मोहब्बत के किस्से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत मशहूर रहे हैं. एक इंटरव्यू में अभिनेता ने बताया कि जब उनका डेनी से रिश्ता टूटा था और मेरा प्रोतिमा से तलाक होने वाला था उस वक्त हम दोनों की मुलाकात हुई थी. हम दोनों का ही दिल उस वक्त टूटा हुआ था. हम दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते चले आए. वो बहुत सेसेंटिव थीं, केयरिंग थी, इस बात ने मुझे बहुत आकर्षित किया. परवीन के साथ वक्त बिताने के बाद मुझे लगा की उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है. मैं उसकी मदद करना चाहता था. लेकिन परवीन को ये मंजूर नहीं था कि इस बात का किसी को पता चले.