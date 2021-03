1 / 6

Pavitra Punia And Eijaz Khan Romantic Pictures Viral On Social media बिग बॉस के एक्स कंटेस्टें एक्टर ऐजाज खान Eijaz Khan और पवित्रा पुनिया Pavitra Punia एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. शो के अंदर दोनों की लव स्टोरी देखने वाली थी. प्यार. इजहार और तकरार से पिरोई ये प्रेम कहानी अब परवान चढ़ती हुई नज़र आ रही हैं. हाल ही में दोनों एक फोटो शेयर की है जिसमें वो सोफे पर बैठकर एक दूसरे को वाइल्ड इम्प्रेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं. पवित्रा और एजाज एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं ये तस्वीरें देखकर पता चलता है. पवित्रा ने एजाज़ के प्रति अपनी फीलिंग्स का इज़हार बिग बॉस के घर में ही कर दिया था लेकिन जब पवित्रा घर से बेघर हो गईं तब एजाज़ को अहसास हुआ कि वह पवित्रा से प्यार करने लगे हैं. एजाज़ ने सनी लियोन के सामने पवित्रा को नैशनल टेलीविजन पर प्रपोज भी किया था. देखिए Pavitra Punia And Eijaz Khan Romantic Pictures