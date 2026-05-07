Jyoti Singh Divorce Alimony

Jyoti Singh Divorce Alimony: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में आ गए हैं. उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया-जिस इंसान ने मेरे 8 साल बर्बाद कर दिए मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ दूंगी. अगर मेरी जिंदगी बर्बाद है तो आप भी फिर ऐसे ही घिसते रहिए. ज्योति ने कहा- मैंने उन्हें पहले बोला था अगर आपको कोई और पसंद है, या किसी और के साथ शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बार-बार उन्होंने एक औरत का मजाक उड़ाया. हर बार मुझे बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं होनी चाहिए.