बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों को एक महीने की सैलरी का नुकसान
बता दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से सालाना कॉन्टैक्ट के तौर पर PCB से B कैटेगरी के खिलाड़ियों को हर महीने 30 लाख पाकिस्तानी रुपये (PKR) मासिक मिलते हैं, जबकि ICC की ओर से मिलने वाले शेयर के रूप में उन्हें 15 लाख PKR मिलते हैं. यानी B कैटिगरी के खिलाड़ियों को प्रतिमाह कुल 45 लाख PKR मिलते हैं. इस कैटिगरी में बाबर आजम, फखर जमां, सईम आयूब, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी जैसे B कैटिगरी में शामिल खिलाड़ी टीम का हिस्सा थे.(तस्वीर- ICC)