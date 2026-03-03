किस्मत और दुआओं के बूते नहीं जीते जाते ICC टूर्नामेंट्स

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर भारी आर्थिक जुर्माना तो ठोक दिया है. लेकिन वह यह भूल गया है कि ICC टूर्नामेंट्स का खिताब जीतने के लिए उसे सिस्टम और प्रोग्राम की जरूरत होगी. वह किसी भी टूर्नामेंट में दुआओं और किस्मत के भरोसे उतरता है, जिसके चलते वह लीग स्टेज या राउंड 2 से आगे नहीं बढ़ पाता. लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है और ऐसे में उसका क्रिकेट बोर्ड हो या कोई और संस्था या सरकार, वह चलेगी तो पाकिस्तान की ही चाल. तो ऐसे में पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप में हुई अपनी बेइज्जती का बदला अपने खिलाड़ियों से लेने की सोची है. (तस्वीर- ICC)