कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ इसकी वादियों में ही नहीं, बल्कि यहां के शांत वातावरण, पहाड़ों, झीलों और हरियाली में भी छिपी है (AI PHOTO)
अगर आपको धरती पर कहीं स्वर्ग देखना है, तो एक बार कश्मीर घूम आओ, आप जिंदगी भर यहां के नजारे नहीं भूलेंगे. यहां की खूबसूरत वादियां, पेड़-पौधे, झरने, बर्फ की चादर, देवदार और ऊंचे पेड़ों से भरे घने जंगल अपने आप में आकर्षण का केंद्र हैं. हर साल यहां लाखों लोग वीकेंड में घूमने के लिए आते हैं. अगर आप भी कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर में कहां घूमने जाना चाहिए, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. कश्मीर में यूं तो बहुत सी जगह घूमने के लिए हैं, जहां पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं. आज हम आपको कश्मीर की 5 खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे, जहां पर जाकर आप जन्नत का अहसास कर सकते हैं.