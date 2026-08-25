5. यूसमर्ग (AI PHOTO)

अगर आप कश्मीर में भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं, तो यूसमर्ग आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यहां दूर-दूर तक फैले घास के मैदान, देवदार के घने जंगल और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. यूसमर्ग में दूधगंगा के आसपास का प्राकृतिक वातावरण बेहद मनमोहक लगता है. वहीं, घने जंगलों से घिरी नीलनाग झील प्रकृति प्रेमियों और पिकनिक पसंद करने वालों को आकर्षित करती है. पहाड़ियों के बीच फैला संग-ए-सफेद भी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यूसमर्ग की यात्रा के दौरान चरार-ए-शरीफ जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को भी देखा जा सकता है. इसके अलावा यहां के हरे-भरे मैदानों में घुड़सवारी का आनंद लिया जा सकता है. आसपास के प्राकृतिक इलाकों में छोटे ट्रैकिंग रूट भी मौजूद हैं, जहां प्रकृति के करीब कुछ सुकून भरे पल बिताए जा सकते हैं. टूर का प्लान करने से पहले यहां के मौसम की जानकारी जरूर ले लें.