जन्नत से कम नहीं है ये जगहें (AI PHOTO)

सितंबर के महीने में नैनीताल का मौसम बेहद सुहावना और खूबसूरत होता है. इस दौरान यहां की हरी-भरी वादियां किसी जन्नत से कम नहीं लगतीं. अगर आप भी इस मानसून में कुछ दिनों के लिए घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो नैनीताल आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां की हरियाली, ऊंचे-ऊंचे पहाड़, खूबसूरत झीलें, झरने और सुहाना मौसम आपका मन मोह लेंगे. शहर की भागदौड़ से दूर नैनीताल की शांत वादियों में कुछ समय बिताकर आपको काफी सुकून महसूस होगा. अगर आप सितंबर में मानसून खत्म होने से पहले नैनीताल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यहां घूमने के लिए कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं. इसलिए नैनीताल जाने से पहले अपनी लिस्ट में इन 7 जगहों को जरूर शामिल कर लें.