100 से 150 तक धर्मशाला
वृंदावन पहुंचने के बाद आपको आराम की जरूरत भी पड़ेगी और तैयार होने के लिए कोई जगह भी चाहिए होगी. इसके लिए आप धर्मशाला जा सकते हैं. यहां पर बहुत ही कम दाम में रहने की व्यवस्था हो जाएगी, जहां पर आपके 100 से मात्र 150 रुपये खर्च हो जाएंगे. धर्मशाला के अलावा वृंदावन में रूम और होटल भी मिलते हैं, जहां पर आप आराम से जाकर रह सकते हैं, लेकिन कई बार वह बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, इसलिए अगर आप होटल जाने का प्लान कर रहे हैं, तो कम से कम पैसे वाला ही होटल देखें, जिससे आपके बजट पर असर न पड़े.