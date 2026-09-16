मात्र 500 रुपये में भी वृंदावन का प्लान (AI PHOTO)

इस साल 19 सितंबर को राधा अष्टमी का त्योहार है. माना जाता है कि इस दिन राधारानी ने जन्म लिया था. इसलिए इस दिन को राधारानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधारानी और श्रीकृष्ण के वहां पर बहुत से मंदिर हैं, जहां पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. क्या आप भी राधा अष्टमी के मौके पर वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं और कम बजट की वजह से परेशान हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आप मात्र 500 रुपये में भी वृंदावन जाने का प्लान कर सकते हैं. इसके लिए आपको दिल्ली से जाने में सुविधा होगी, यहां से बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं, जिनसे आप आराम से वृंदावन पहुंच सकते हैं और राधारानी और कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं. चलिए जान लेते हैं कि आपको प्लान कैसे करना है, जिससे बजट पर भी असर न पड़े और आप वृंदावन भी जा सकें.