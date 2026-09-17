हरिद्वार (उत्तराखंड)

हरिद्वार को 'मोक्ष का द्वार' माना जाता है. माना जाता है कि यहां पर गंगा नदी के तट पर धार्मिक अनुष्ठानों से पूर्वजों की आत्मा सीधे बैकुंठ धाम को चली जाती है. ऐसा माना जाता है कि यहां पर अगर आप पिंडदान करते हैं, तो आत्मा जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है. माना जाता है कि यहां पर भगवान राम ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आकर पिंडदान किया था और राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की मुक्ति के लिए इसी स्थान पर पिंडदान किया था. आप नारायणी शिला मंदिर, कुशावर्त घाट, हर की पौड़ी (ब्रह्मकुंड) और कनखल के घाट पर पिंडदान कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हमारे ऊपर पितरों का एक तरह का ऋण होता है, जिसे पिंडदान से ही चुकाया जा सकता है.