गेंदा का पौधा

गेंदे का पौधा भी आप घर पर लगा सकते हैं. हर घर की खूबसूरती को बढ़ाने में भी ये मददगार होगा और साथ ही इसकी गंध चूहों को घर के आस-पास भी नहीं भटकने देगी. इसको घर पर आसानी से लगा सकते हैं क्योकि कम देखभाल की इसको जरूरत होती है.