Plant These 5 Plants At Home To Keep Rats Away Chuhe Bhagane Wale Paudhe 8409807
इन 5 पौधों को घर पर लगाते ही आस-पास भी नहीं भटकेंगे चूहे, तेज गंध से हो जाएंगे नौ दो ग्यारह
Chuhe Bhagane Wale Paudhe: कई लोगों के घर में चूहों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है. खाने की चीजों से लेकर कपड़े सारी चीजों को कुतर जाते हैं. कई लोग चूहों से छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उससे भी कुछ खास असर नहीं दिखता है. अगर आप भी चूहे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ पौधों को घर पर लगा सकते हैं.