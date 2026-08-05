भारत में प्लास्टिक नोटों का चलन क्यों शुरू होगा?

मल्होत्रा ​​ने पॉलीमर नोट के छापने की दो वजहें बताई हैं. एक तो यह है कि इससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है. यह खासकर कम कीमत वाले नोटों के लिए जरूरी है, जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और इसलिए उनकी लाइफस्पैन कम होती है. ये नोट अलग-अलग देशों में 30 साल से ज्यादा समय से सर्कुलेशन में हैं, और पाया गया है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है . पेपर सबस्ट्रेट की लाइफ से दो से चार गुना ज्यादा. मल्होत्रा ​​ने बताया, इस पायलट प्रोजेक्ट का दूसरा मकसद यह है कि जैसे-जैसे इकॉनमी की जरूरतें बढ़ेंगी, यह हमारी कैपेसिटी को बढ़ाएगा. इन्हीं मकसदों से हम इसे लाए हैं. इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट बताते हुए, RBI गवर्नर ने कहा, हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वे भारतीय हालात, क्लाइमेट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा परफॉर्म करते हैं. (Image: Canva)