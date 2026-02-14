कितनी किश्तों में मिलेगी राशि?

मकान बनाने के लिए पैसा एक साथ नहीं, बल्कि निर्माण की प्रगति के आधार पर तीन चरणों (3 Installments) में मिलता है. पहली किस्त यानि 40% राशि मकान की नींव रखने पर मिलेगी. दूसरी किस्त में भी 40% राशि, लिंटल लेवल तक काम होने पर मिलेगी. तीसरी किस्त यानि शेष 20% राशि निर्माण पूरा होने और फिनिशिंग पर लाभार्थियों को मिलेगा.