Pm Awas Scheme People Of This State Will Get 2 80 Lakh Permanent Houses Know Eligibility And Application Process Here 8306901
PM आवास योजना को लेकर केन्द्र सरकार की बड़ी घोषणा, इस राज्य के लोगों को मिलेगा 2.80 लाख पक्का मकान, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया जानें यहां
PM Awas Yojana Chhattisgarh 2026: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 2.80 लाख नए घरों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 2.65 लाख का काम शुरू हो चुका है. पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी.