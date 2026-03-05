किन कारणों से किसानों के नाम सूची से हटाए गए?
जिन किसानों की जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद उनके नाम पर दर्ज हुई है, उनके दस्तावेजों की दोबारा जांच की जा रही है. पात्रता का मुख्य आधार जमीन का रिकॉर्ड ही होता है. योजना के नियमों के अनुसार, एक परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सकता है. अगर पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे थे, तो ऐसे मामलों में किस्त रोक दिया गया है.अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में पहुंचे, तो समय रहते अपने दस्तावेजों और स्टेटस की जांच जरूर कर लें.