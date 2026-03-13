ये 5 काम हैं पेंडिंग तो भूल जाइए 2000 रुपये

अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये न अटक जाएं, तो इन 5 कामों को पूरा करना होगा. पहला काम: e-KYC है. PM किसान पोर्टल पर जाकर अपना चेहरा या OTP बेस्ड KYC जरूर पूरा कर लें. इसके बिना किस्त रुक जाएगी. दूसरा काम: आधार सीडिंग (Aadhar Seeding) है. आपका बैंक खाता आधार से लिंक और DBT इनेबल्ड होना चाहिए. तीसरा काम: लैंड सीडिंग (Land Seeding) है. आपके एप्लिकेशन में भूमि के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पूरा होना अनिवार्य है. अगर ये काम पेंडिंग रह गए, तो आपके अकाउंट में 22वीं किस्त के तौर पर 2000 रुपये नहीं आएंगे. चौथा काम-बैंक अकाउंट की KYC: अगर ये भी चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में दी गई डिटेल अपडेट है या नहीं. कही नाम या टाइटल की स्पेलिंग तो गलत नहीं है? या अकाउंट नंबर में कुछ दिक्कत तो नहीं है? पांचवा काम-फार्मर ID: आपको अपनी फार्मर आईडी भी चेक करनी है. अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, तो पैसा जाहिर तौर पर अटक जाएगा.