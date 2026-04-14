1/6 75 साल की उम्र में दिखते हैं एनर्जेटिक- देश के PM नरेंद्र मोदी 4 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी हमेशा फुर्तीले नजर आते हैं. 75 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनर्जेटिक, फिट और एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इसके पीछे का क्या राज है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं. दरअसल में 75 साल की उम्र में भी एनर्जेटिक दिखने की वजह है उनका रूटीन. पीएम मोदी सादी और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं. योग, प्राणायाम, गर्म पानी की आदत, सात्विक भोजन और सख्त फास्टिंग रूटीन उनके फिटनेस का आधार है