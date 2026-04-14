खास फास्टिंग रूटीन -

आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि PM MODI साल भर में विभिन्न फास्टिंग ट्रेडिशन्स फॉलो करते हैं, जो उनके शरीर को रीसेट और रिचार्ज करते हैं. जैसे शारदिया नवरात्रि में वो पूरे 9 दिन सिर्फ गर्म पानी पीते हैं। कोई ठोस भोजन नहीं लेते हैं. वे कहते हैं कि गर्म पानी की यह आदत उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है. साथ ही साथ वो 9 दिन सिर्फ एक ही फल, जैसे पपीता दिन में एक बार खाते हैं. उदाहरण के लिए अगर पपीता चुना तो पूरे 9 दिन सिर्फ वही, कुछ और नहीं खाएंगे. वहीं चातुर्मास (जून से नवंबर तक) वो लगभग 4-4.5 महीने तक 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन