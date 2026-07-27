क्यों बनाई गई टास्क फोर्स?
देश में पिछले कुछ सालों में कई बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगे. इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ. इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह विशेषज्ञों की एक हाई-लेवल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है. इस टीम का उद्देश्य सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को आधुनिक और मजबूत बनाना है. सरकार चाहती है कि प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम तक हर प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी हो. इसके लिए डिजिटल तकनीक, बेहतर निगरानी और प्रशासनिक सुधारों पर काम किया जाएगा. सरकार का मानना है कि जब परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद होगी, तभी युवाओं का विश्वास दोबारा मजबूत होगा और योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा.