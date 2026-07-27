नंदन नीलेकणी

टास्क फोर्स की कमान इंफोसिस के सह-संस्थापक और आधार परियोजना के प्रमुख चेहरे नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है. उन्हें देश में बड़े स्तर पर डिजिटल सिस्टम तैयार करने का लंबा अनुभव है. आधार जैसी विशाल पहचान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के कारण सरकार को उम्मीद है कि वे परीक्षा व्यवस्था को भी तकनीक के जरिए अधिक सुरक्षित बना सकते हैं. उनकी टीम ऐसे उपायों पर काम करेगी जिनसे प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना कम हो, उम्मीदवारों की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहे और परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संरक्षित किए जा सकें. साथ ही, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि उनकी अगुवाई में तैयार होने वाली सिफारिशें भविष्य की परीक्षा प्रणाली की दिशा तय कर सकती हैं.