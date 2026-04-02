छोटे-छोटे शौक-

हालांकि पीएम मोदी को अनुशासन में रहना पसंद है. चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बनने की कहानी, योग और ध्यान का नियमित अभ्यासऔर राष्ट्र की सेवा में समर्पण ये सब उनकी पहचान हैं, हालांकि हम में से अधिकतर लोगों ने उनका सादापन तो देखा है, लेकिन आज हम आपको उनकी एक अलग साइड के बारे में बताएंगे. भले ही वो देखने में काफी गंभीर लगते हों, लेकिन निजी जिंदगी में वो कुछ ऐसे शौक भी रखते हैं जो उनकी सादगी वाली इमेज से थोड़े अलग लगते हैं. ये शौक उनकी क्रिएटिविटी, कलात्मक रुचि और छोटी-छोटी लग्जरी को दर्शाते हैं