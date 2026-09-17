PM मोदी के जन्मदिन पर जला 'आशीर्वाद का दीया'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (17 सितंबर) को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे है. इस मौके पर देशभर में सेवा-संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं. BJP ने 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम भी रखा है. इसके तहत दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर उज्जैन के शिप्रा नदी के घाटों पर दीये जलाकर दीपोत्सव मनाया जा रहा है. दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और बंगाल समेत देशभर में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया गया. लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लंबी उम्र की कामना की. (फोटोज PTI और ANI)