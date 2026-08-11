किसकी वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे मोदी-शाह और राहुल?
संसद में एक-दूसरे पर तीखे हमले करने वाले नेता जब किसी शादी समारोह में आमने-सामने आए, तो नजारा बिल्कुल अलग था. मौका था NCP(शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के दिल्ली में आयोजित वेडिंग रिसेप्शन का. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव समेत देश के कई बड़े राजनीतिक चेहरे एक ही छत के नीचे नजर आए.