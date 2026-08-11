6 जनपथ पर जुटे थे राजनीति के दिग्गज

दिल्ली के 6 जनपथ में सोमवार (10 अगस्त) की रात आयोजित रिसेप्शन पार्टी में कई राजनीतिक दलों के बड़े नेता पहुंचे. वे रिसेप्शन पार्टी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और नागपुर के कारोबारी सारंग लखानी की शादी के बाद आयोजित हुई थी. दोंनों की शादी जून में मुंबई में हुई थी और दिल्ली में रिसेप्शन रखा गया था. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और प्रफुल्ल पटेल समेत कई प्रमुख हस्तियों ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं.