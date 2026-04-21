झालमुड़ी क्यों है बंगाल का स्ट्रीट फूड किंग?

झालमुड़ी (Jhal Muri) बंगाली मुरी (puffed rice) का spicy version है. “झाल” का मतलब तीखा. इसमें सरसों का तेल, कच्ची प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों का जादू होता है. इसके लिए आपको 3 कप मुरी (ताजा, crispy puffed rice), 1 प्याज (बारीक कटा), 1 टमाटर (बीज निकालकर बारीक कटा), 1 छोटा खीरा (ऑप्शनल, बारीक कटा), 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी ), 2-3 चम्मच कच्चा सरसों का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस, ½ चम्मच काला नमक (ब्लैक सॉल्ट), ½ चम्मच चाट मसाला, ¼ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भुजिया या सेव, 2 चम्मच मूंगफली (भुनी हुई, ऑप्शनल), थोड़ा सा हरा धनिया (बारीक कटा), नमक स्वादानुसार चाहिए होगा