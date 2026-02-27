कितनी संपत्ति के मालिक हैं PM मोदी?

नरेंद्र मोदी 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं. 2014 में पहली बार केंद्र में सरकार बनाने के बाद से ही मोदी Make In India, Digital India और Aatmanirbhar Bharat विज़न पर काम कर रहे हैं. PM मोदी के कार्यकाल में रिटेल निवेशकों की संख्या 2 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गई है. देश-दुनिया में PM मोदी के चाहने वाले हैं. बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मोदी के बारे में जानना चाहते हैं. आइए जानते हैं PM मोदी के बैंक अकाउंट में कितने रुपये जमा हैं? उनके पास कितना गोल्ड है? सोशल मीडिया से उनकी कितनी कमाई होती है?