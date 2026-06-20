खत्म हुआ किसानों का इंतजार

देश के करोड़ों किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (20 जून 2026) को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी. PM मोदी ने PM-KISAN Scheme की 23वीं किस्त पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से जारी की हैं. इस बार सरकार ने 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए कुल 18,880 करोड़ रुपये भेजे हैं. इस स्कीम के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के खातों में भेजी जाती है. यानी हर चार महीने में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं.