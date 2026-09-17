17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी PM विश्वकर्मा योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. 17 सितंबर को PM मोदी का बर्थडे भी होता है. विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कारीगरों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है. साथ ही मामूली ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन देकर दो किस्तों के माध्यम से सभी कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है. 17 सितंबर 2026 को इस योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं. आइए जानते हैं PM विश्वकर्मा योजना के लिए कौन-कौन पात्र हैं? किस तरह के व्यवसायों के लिए लोन मिलता है? इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई का तरीका क्या है? इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है:-