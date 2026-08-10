शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है. लेकिन इसी अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. यानी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती. प्रदर्शन का तरीका, जगह, हालात और उससे पैदा होने वाली स्थिति भी देखी जाती है. अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा नहीं पैदा कर रहा है, तो उसे सिर्फ प्रदर्शन करने के कारण हिंसक तरीके से तितर-बितर करना कानूनन सही नहीं है.