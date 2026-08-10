कब तक लाठीचार्ज नहीं कर सकती पुलिस

झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन हो या दिल्ली में सड़कों पर हुआ कोई आंदोलन, प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई अक्सर चर्चा के केंद्र में रहती है. खासकर जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ऐसा कब कर सकती है और कब नहीं. कानून के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है. मगर ये अधिकार पूरी तरह बिना किसी पाबंदी के नहीं है. दरअसल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. मौजूदा कानून में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई सभा गैरकानूनी हो जाए या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा करे और आदेश के बाद भी लोग ना हटें, तो पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकती है.