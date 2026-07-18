सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया है. 18 जुलाई शनिवार सुबह पुलिस विरोध स्थल पर पहुँची और वांगचुक को अस्पताल ले गई. इस दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' के कार्यकर्ताओं ने विरोध और नारेबाजी की; ये कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे. पुलिस की यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर होने वाली सुनवाई से पहले हुई.