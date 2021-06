1 / 7

Policemen will get one month compulsory leave असम मंत्रिमंडल ने कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को हर साल अपने घर जाने के लिये एक महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का बुधवार को फैसला लिया. सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ऐसे पुलिसकर्मियों को जोकि पुलिस क्वार्टरों में परिवारों के साथ रह रहे हैं उन्हें 10 दिन की वार्षिक छुट्टी प्रदान करने को भी मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिये गए.