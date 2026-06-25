100 साल से ज्यादा समय में सबसे ताकतवर भूकंप

cnn.com की खबर के मुताबिक, USGS और विशेषज्ञों के अनुसार ये 100 साल से ज्यादा समय में सबसे ताकतवर भूकंप हैं. कुछ रिपोर्ट्स में हाई कैजुअल्टीज यानी ज्यादा मौतों और घायलों की आशंका जताई गई है, हालांकि आधिकारिक संख्या अभी आना बाकी है.