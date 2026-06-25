Published By: Farha Fatima | Updated: Jun 25, 2026, 8:59 AM
Venezuela main image
USGS के अनुसार पहला भूकंप मोरॉन के पास केंद्रित था, जो काराकास से करीब 168 किलोमीटर पश्चिम में है. इसकी गहराई 20-22 किलोमीटर थी. दूसरे भूकंप का केंद्र थोड़ा अलग था और गहराई करीब 10 किलोमीटर. (ALL PHOTOS: X VIDEO SS)
काराकास में कई इमारतों की दीवारें गिर गईं. लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए. धूल के गुबार उठे और कुछ इलाकों में पूरा फर्नीचर सड़क से दिखाई दे रहा था. Altamira जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ.
इंटीरियर मंत्री Diosdado Cabello ने राज्य टीवी पर कहा कि कई राज्यों में कंपन महसूस किए गए. उन्होंने लोगों को बाहर रहने की सलाह दी क्योंकि आफ्टरशॉक्स आ सकते हैं. घायलों के लिए एंबुलेंस रास्ता देने की अपील की गई.
सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं. हवाई अड्डे समेत कई जगहों पर नुकसान की खबरें हैं. बिजली गुल होने और लैंडस्लाइड की भी रिपोर्ट्स आई हैं.
cnn.com की खबर के मुताबिक, USGS और विशेषज्ञों के अनुसार ये 100 साल से ज्यादा समय में सबसे ताकतवर भूकंप हैं. कुछ रिपोर्ट्स में हाई कैजुअल्टीज यानी ज्यादा मौतों और घायलों की आशंका जताई गई है, हालांकि आधिकारिक संख्या अभी आना बाकी है.
Pacific Tsunami Warning Center ने Puerto Rico और Virgin Islands के लिए शुरुआती अलर्ट जारी किया था, लेकिन बाद में USGS ने कोई बड़ा सुनामी खतरा नहीं बताया. फिर भी सतर्कता बरती जा रही है.
लोगों को बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है. अंतरराष्ट्रीय मदद की उम्मीद है क्योंकि वेनेजुएला पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. आफ्टरशॉक्स जारी रहने की आशंका है.
जनवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की। US फोर्सेस ने राजधानी कराकास पर हमला किया, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका ले गए.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.