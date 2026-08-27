योगासन पेट और बॉडी की मसल्स को एक्टिव रखने में मदद करते हैं.(AI PHOTO)
भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है. बाहर का फास्ट फूड खाना, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, काम का तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी का असर हमारी सेहत पर पड़ता है. इससे वजन बढ़ने के साथ-साथ पेट की चर्बी भी बढ़ सकती है. बैली फैट से परेशान लोग अक्सर घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और फिटनेस पर हजारों रुपये खर्च करते हैं. लेकिन अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं, तो घर पर भी योग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं. कुछ योगासन पेट और बॉडी की मसल्स को एक्टिव रखने में मदद करते हैं. इसके लिए आप अपनी डेली लाइफ में इन 5 योगासन को शामिल कर सकते हैं.