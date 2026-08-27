1. नौकासन

नौकासन पेट और कोर मसल्स के लिए एक अच्छा योगासन माना जाता है. इसे करते समय पेट की मसल्स एक्टिव रहती हैं और बॉडी को बैलेंस करने के लिए पेट पर जोर पड़ता है. इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखें. अपने हाथों को शरीर के पास रखें. अब सांस अंदर लेते हुए सिर, कंधों और दोनों पैरों को धीरे-धीरे जमीन से ऊपर उठाएं. दोनों हाथों को पैरों की तरफ सीधा रखें. कोशिश करें कि शरीर का बैलेंस कूल्हों के आसपास बना रहे और बॉडी नाव जैसी दिखाई दे. इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक सामान्य रूप से सांस लें. इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे वापस जमीन पर आ जाएं.