1. ताड़ासन (Tadasana)

ताड़ासन को बॉडी का बैलेंस और पोश्चर बेहतर करने वाला आसान योगासन माना जाता है. इसे करते समय बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करने से पैरों, रीढ़ और मसल्स में खिंचाव महसूस होता है. साथ ही, एक जगह ध्यान लगाने से माइंड को शांत रखने और कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं. हाथों को बॉडी के पास रखें. अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें. इसके बाद धीरे-धीरे एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाते हुए पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें. दोनों हाथों और पूरी बॉडी को ऊपर की दिशा में स्ट्रेच करें. सामने किसी एक पॉइंट पर नजर टिकाकर अपना बैलेंस बनाए रखें. कुछ सेकंड इसी पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें. फिर धीरे-धीरे एड़ियों को नीचे लाएं और हाथों को वापस सामान्य स्थिति में ले आएं.