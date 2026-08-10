2. त्रिकोणासन (Trikonasana)
त्रिकोणासन बॉडी को स्ट्रेच करने वाला योगासन है. इसे करने से पैरों, कमर, कंधों और शरीर के ऊपरी हिस्से में स्ट्रेच महसूस होता है. रेगुलर प्रैक्टिस से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस बेहतर करने में मदद मिलती है. इस दौरान ब्रीदिंग पर ध्यान देने से माइंड को भी शांत रखने में मदद मिलती है. इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच करीब 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं. अब दाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ लगभग 90 डिग्री घुमाएं, जबकि बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर रखें. दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं. अब सांस छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर झुकें. दाएं हाथ को दाएं पैर के टखने या जमीन की ओर ले जाएं. इस दौरान बाएं हाथ को ऊपर की तरफ सीधा रखें. आरामदायक पोजीशन में ऊपर उठे हाथ की तरफ देखने की कोशिश करें.कुछ सेकंड इसी पोज में नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें. फिर धीरे-धीरे वापस सीधी पोजीशन में आएं और दूसरी तरफ से भी यही प्रोसेस दोहराएं.