शाम को डेली ये 5 योगासन करने से बॉडी हो रहेगी रिलैक्स (pexels)
आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में खुद के लिए समय निकालना काफी मुश्किल हो गया है. घर के काम, ऑफिस और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच कई लोग सुबह योग या एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते. अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो आप सुबह के बजाय शाम को योग कर सकते हैं. शाम के समय कुछ आसान योगासन करने से दिनभर की टेंशन को कम होती है और बॉडी को रिलैक्स मिलता है. इसके लिए आपको घंटों समय निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने डेली रूटीन में कुछ समय योगासन को देने की जरूरत है.