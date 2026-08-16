शवासन (Corpse Pose)

दिनभर की थकान के बाद बॉडी को पूरी तरह आराम देने के लिए शवासन किया जा सकता है. इसमें किसी तरह का कठिन स्ट्रेच या मूवमेंट नहीं होता. बस शरीर को आराम की स्थिति में रखते हुए सांसों पर ध्यान देना होता है. इसे करने के लिए मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं. दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें और पंजों को बाहर की ओर रहने दें. हाथों को बॉडी के दोनों तरफ रखें और हथेलियों को ऊपर की ओर खुला छोड़ें. आंखें बंद करके फेस और बॉडी की मसल्स को ढीला छोड़ें.अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और 5 से 10 मिनट तक इसी स्थिति में आराम करें. अंत में हाथ-पैर की उंगलियों को धीरे-धीरे हिलाएं, करवट लें और आराम से बैठ जाएं.