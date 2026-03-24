प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आजाद भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है. इस बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करना है. ये योजना भारत के किसानों को फसल बर्बाद होने से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए लाई गई है.