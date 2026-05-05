कैसे बनेगा फार्मर आईडी?

सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.यहां New Farmer Registration टैब पर क्लिक करें. अपना आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें. फिर अपना राज्य चुनें, कैप्चा डालें और OTP दर्ज करें. आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आया OTP एंटर करके डिटेल्स वेरिफाई करें. इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा. अपनी कैटेगरी चुनें. फिर राशन कार्ड नंबर डालें, PM किसान मानधन योजना को भी सिलेक्ट करें. परिवार की डिटेल्स भरें और बाकी जानकारी भरकर सबमिट कर दें.अगर आपके फॉर्म में दी गई सारी जानकारी का मैच स्कोर 100 हो जाता है, तो फार्मर आईडी जल्दी बन जाएगी. फिर आपके पते पर डाक के जरिए कार्ड भेज दिया जाएगा.