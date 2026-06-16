कैसे चेक करेंगे स्टेटस?
अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, तो 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं... इसका पता लगाने के लिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. सबसे पहले आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट Pmkisan.gov.in पर जाना . आप चाहे तो योजना की किसान ऐप पर भी जा सकते हैं. यहां पर आपको 'Beneficiary List' वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपको अपना राज्य चुनना हैफिर अपना जिला, सब-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें. इसके बाद आपको 'Get Report' वाले बटन पर क्लिक करना है. ऐसा करते ही आपके सामने लाभार्थियों की लिस्ट आ जाएगी, अगर आपका नाम इस सूची में है तो आपको किस्त का लाभ मिलता है.