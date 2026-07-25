मोदी सरकार ने प्रह्लाद जोशी को बनाया प्रह्लाद जोशी

केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रह्लाद जोशी को सौंप दी है. यह बदलाव तब हुआ जब धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. प्रह्लाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं. वह लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं. इससे पहले वह केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. अब शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास आई है.