क्यों संभालकर रखा गया है प्रतीक का दिल?

अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उनका दिल संभालकर क्यों रखा गया है? दरअसल में Whole heart और pulmonary thromboembolic material, इन्हें Histopathological examination के लिए फॉर्मलिन में रखा गया है. विसरा (अन्य अंगों के सैंपल) केमिकल एनालिसिस के लिए भी सुरक्षित रखे गए हैं. इससे मृत्यु के सटीक कारणों का पता चल सकेगा. इससे पता लगाया जा सकेगा कि उन्हें कोई छिपी हुई बीमारी तो नहीं थी, जिसके बारे में किसी को पता न हो, दिल की मांसपेशियों, वाल्व, या रक्त वाहिकाओं में कोई सूजन, संक्रमण, जन्मजात समस्या या अन्य पैथोलॉजी तो नहीं थी? इतना ही नहीं अचानक मौत के मामलों में आगे किसी जांच, विवाद या कोर्ट प्रक्रिया में सबूत के रूप में ये सैंपल काम आ सकते हैं