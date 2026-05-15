प्रतीक यादव का लास्ट टैटू

Prateek Yadav Tattoo Meaning: समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के अचानक हुए निधन ने सबको चौंका दिया. कहा जा रहा है कि वो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुज़र रहे थे. प्रतीक, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे, वो अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते थे. उनके कई जिम वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती थीं. प्रतीक को टैटू का भी बहुत शौक था. उनका लास्ट टैटू (Prateek Yadav Last tattoo) पर एक सांप बना हुआ था जो अपनी ही पूंछ खा रहा है. जानते हैं इसका मतलब क्या है, बॉलीवुड में भी कई सेलेब्स ने अपनी बॉडी पर टैटू बनवा रखे हैं. उनके भी नाम और मतलब के बारे में जानते हैं.