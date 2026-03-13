श्री देवी का करियर

बता दें, श्रीदेवी ने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. साउथ सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस एक्ट्रेस ने धीरे-धीरे हिंदी फिल्मों में भी अपनी पहचान बना ली. 1980 और 90 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे बड़ी महिला सुपरस्टार बन गई थीं. Mr. India, Chandni, Lamhe और Nagina जैसी फिल्मों करके वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी मशहूर हो गईं. फिर एक वक्त ऐसा आया जब उनकी फिल्में सिर्फ उनके नाम पर चलती थीं और कई बार बड़े-बड़े हीरो भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे.