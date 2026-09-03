5. नारियल की पाग

नारियल से बनने वाली पाग का स्वाद काफी अच्छा लगता है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है. जन्माष्टमी के भोग के लिए आप इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूखे नारियल को दरदरा पीस लें. कढ़ाई में थोड़ा घी गर्म करके काजू और बादाम को हल्का भूनें और अलग निकाल लें. अब इसी कढ़ाई में नारियल को करीब 2 मिनट तक हल्का भून लें. इसके बाद कढ़ाई में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें. जब चाशनी एक तार की हो जाए, तो आंच धीमी कर दें. इसमें भुना हुआ नारियल, काजू-बादाम, इलायची और चाहें तो थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तो गैस बंद कर दें. घी लगी थाली में इसे तुरंत फैलाएं और ऊपर से कटे हुए मेवे डाल दें. हल्का गर्म रहते हुए इसके ऊपर कट लगाने के बाद इसे ठंडा होने दें. करीब 20 मिनट में नारियल की पाग जमकर तैयार हो जाएगी. जन्माष्टमी पर इन घर की बनी मिठाइयों से आप लड्डू गोपाल के भोग को खास बना सकते हैं.