जन्माष्टमी के लिए स्पेशल मिठाई
जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को तरह-तरह के भोग लगाए जाते हैं. अगर आप भी इस बार भगवान के लिए घर पर ही मिठाई बनाना चाहते हैं, तो बाजार से मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान और स्वादिष्ट मिठाइयां घर पर ही कम समय में तैयार कर सकते हैं. इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन भक्त लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना करने के साथ उनका सुंदर श्रृंगार करते हैं और उन्हें तरह-तरह के भोग भी लगाते हैं. आमतौर पर लोग भोग के लिए बाजार से मिठाइयां खरीदते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर पर भी स्वादिष्ट प्रसाद तैयार कर सकते हैं. घर पर मिठाई बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता और साफ-सफाई का आप खुद ध्यान रख सकते हैं. साथ ही, घर की बनी मिठाई ताजा भी होती है. अगर आपको लगता है कि मिठाई बनाने में काफी समय और मेहनत लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ ऐसी आसान मिठाइयां हैं, जिन्हें आप कम समय में और बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं.