दुनिया के सबसे कलरफुल नोट

किसी देश की करेंसी यानी मुद्रा सिर्फ नोट नहीं, बल्कि उश देश की संस्कृति, इतिहास और पहचान को दिखाती है. नोट की छपाई से लेकर उसकी सुरक्षा और खूबसूरती का ख्याल दुनिया का हर देश रखता है. समय-समय पर इन चीजों में बदलाव भी किए जाते हैं. इंटरनेशनल बैंक नोट सोसायटी नाम की एक संस्था है, जो हर साल तमाम देशों की करेंसी नोट से एक बेस्ट नोट चुनती है. बेस्ट नोट का सिलेक्शन आर्टिस्टिक मेरिट, डिजाइन, रंग और सिक्योरिटी फीचर्स के पैरामीटर्स पर किया जाता है. IBNS ने साल 2025 के लिए 10 खूबसूरत करेंसी नोटों की लिस्ट जारी की थी.