भारत में कौन देता है यूनिवर्सिटी का दर्जा?

भारत में 'यूनिवर्सिटी' शब्द का यूज करने और डिग्री प्रदान करने का कानूनी अधिकार केवल उन्हीं संस्थानों को है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित या मान्यता प्राप्त हैं. UGC, केंद्र सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जो हायर एजुकेशन से जुड़े मामलों को रेगुलेट करता है.