Private University Recognition Process Know How To Get University Status In India 8312253
भारत में कैसे मिलता है यूनिवर्सिटी का दर्जा? जानें प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कैसे मिलती है ये मान्यता
Private University status process in India: भारत में किसी भी संस्थान को यूनिवर्सिटी कहलाने का अधिकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों को पूरा करने के बाद मिलती है. वहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना राज्य विधानसभा के अधिनियम (State Act) के जरिए होती है, लेकिन डिग्री देने की असली ताकत UGC की धारा 22 से आती है.